Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > YÖK: Şehir Üniversitesi Marmara Üniversitesi'ne devredildi

: Şehir Üniversitesi 'ne devredildi

, Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin geçici olarak durdurulması ve idaresinin garantör 'ne devrine karar verdi.

DHA Eğitim
Giriş Tarihi: 19.12.2019 18:52 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 19:17
YÖK: Şehir Üniversitesi Marmara Üniversitesi'ne devredildi

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) açıklamasında "İstanbul Şehir Üniversitesi'nin 'faaliyet izninin geçici olarak durdurulmasına ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'ne devrine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Başkan Erdoğandan flaş Şehir Üniversitesi açıklaması

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Üniversitenin mevcut mali durumunun eğitim öğretim faaliyetini sürdürülemeyecek hale getirdiği; öğrencilerin, akademik ve idari personelin mağduriyetini büyüteceği ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamasının artık kaçınılmaz hale geldiği anlaşıldığından, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 25/d-3 maddesi uyarınca İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin geçici olarak durdurulmasına ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'ne devrine karar verilmiştir" denildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
YÖK: Şehir Üniversitesi Marmara Üniversitesi'ne devredildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN