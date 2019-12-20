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sınav sonuçları açıklandı! öğrenci girişi ile AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı burada!

sınav sonuçları açıklandı, puanlar öğrencilerin erişimine açıldı! fakültesi üzerinden üniversite eğitimlerini tamamlayan kişiler günlerdir açıklanacak olan sonuçları bekliyordu. Belirli sebeplerden dolayı örgün eğitim yerine eğitimlerini açıktan tamamlamak isteyen vatandaşların geçtiğimiz hafta sonu katılım sağladığı vizeler 14-15 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Peki, nasıl ve nereden sorgulanır? Anadolu Üniversitesi öğrenci giriş ile Açık öğretim üniversite AÖF sınav sonucu sorgulama ekranına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 20.12.2019 21:30 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 21:30
AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi öğrenci girişi ile AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı burada!

sınav sonuçları tarafından açıklanıyor. Erişime açılan vize puanları ile ilgili binlerce öğrencisi aldıkları notları öğrenmek üzere araştırmalarına devam ederken 14-15 aralık tarihlerinde gerçekleştirilen güz dönemi sorgulama ekranını sizler için haberimize ekledik. Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Çomaklı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın ardından vatandaşlar heyecanla nasıl ve nereden sorgulanır sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte detaylar…

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamanın ardından AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş bugün son bulacak. Haberimizin devamındaki linke tıklayarak öğrenci girişinizi yapabilir ve vize puanlarınızı öğrenebilirsiniz…

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AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi öğrenci girişi ile AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı burada!
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