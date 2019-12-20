2019 AÖL sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? AÖL Açık Lise sonuçları için tarih belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı gerçekleştirilen AÖL sınav sonuçları için heyecan sürüyor. Aralık ayının ilk haftasında gerçekleştirilen güz dönemi sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler gözlerini AÖL sonuçlarına çevirdi. Soru ve cevaplarının da yayımlanmasının ardından geriye kalan tek şey sınav sonuçları oluyor. Kurumun resmi sitesi üzerinden açıklanacak olan AÖL sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? Açık Lise sınav sonuçları için tarih belli mi? Sonuçlar nasıl sorgulanır?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Açık Lise AÖL sınav sonuçları ile ilgili güncel tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.