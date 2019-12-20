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2019 ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? AÖL sonuçları için tarih belli oldu mu?

için heyecan sürüyor. Yeni eğitim öğretim yılının 1.dönem sınavlarının sona ermesinin ardından adaylar sonuçları merakla bekliyor. 'na bağlı ilk dönem güz sınavları 8 ve 9 Aralık tarihlerinde yapılmıştı. Açıköğretim Lisesi üçüncü dönem sınav sonuçları olarak bilinen ? için tarih belli oldu mu? İşte tüm bilgiler!

Giriş Tarihi: 20.12.2019 09:10 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 09:10
2019 AÖL sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? AÖL Açık Lise sonuçları için tarih belli oldu mu?

'na bağlı gerçekleştirilen için heyecan sürüyor. Aralık ayının ilk haftasında gerçekleştirilen güz dönemi sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler gözlerini AÖL sonuçlarına çevirdi. Soru ve cevaplarının da yayımlanmasının ardından geriye kalan tek şey sınav sonuçları oluyor. Kurumun resmi sitesi üzerinden açıklanacak olan AÖL sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? sınav sonuçları için tarih belli mi? Sonuçlar nasıl sorgulanır?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Açık Lise AÖL sınav sonuçları ile ilgili güncel tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

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2019 AÖL sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? AÖL Açık Lise sonuçları için tarih belli oldu mu?
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