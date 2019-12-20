Doğa Koleji'nde son dakika: Son durum netleşti, Bakanlığa gönderilecek! Doğa Koleji'nin yeni sahibi İTÜ Vakfı mı olacak?

Yaklaşık bir aydır kamuoyu gündeminde yer alan Doğa Koleji'ndeki maaş krizi hakkında son dakika haberleri peş peşe geliyor. Bilindiği üzere, öğretmenlerin 4 aydır maaş alamaması neticesinde eğitim öğretim büyük ölçüde aksarken, veliler de bu durumdan oldukça rahatsızdı. Öyle ki, kurumun Ataşehir'de bulunan genel merkezinde protestolar da yapılmıştı. Binlerce veli ile süreç hakkında bilgi edinmeye çalışan vatandaşlar da 'Doğa Koleji'nde son durum ne?' sorusu ile o günden bu yana konuya yönelik fikir sahibi olmaya çalışıyor.

DOĞA KOLEJİ'NİN YENİ SAHİBİ İTÜ VAKFI MI OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz gün Doğa Koleji son durum hakkında yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak süreci hassasiyetle takip ettiklerini belirtirken, 'Taraflarla temas halindeyiz. Çok yakın bir süre içinde satışla ilgili bir çözümün ortaya çıkması için gereken tedbirleri alıyoruz' sözlerini kullanmıştı. Bu doğrultuda da, dün, İTÜ Vakfı ile Doğa Koleji arasında kurumun satışı için görüşmelerin tamamlandığı; imzaların da atıldığı bilgisine ulaşılmıştı.

DOĞA KOLEJİ'NDE SON DURUM NE?

Bugün edinilen bilgiye göre, Doğa Koleji'nde yaşanan sıkıntıların ardından İTÜ Vakfı ile görüşmelerin dün tamamlandığı ve imzaların Milli Eğitim Bakanlığı'na kısa sürede gönderileceği öğrenildi. Öte yandan, büyük bir sürpriz olmadığı taktirde kurumun yeni sahibi olması beklen İTÜ Vakfı'nın ödenmeyen öğretmen maaşlarıyla ilgili alacağı karar da belli oldu.



İşte, son dakika haberinin detayları;