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yerleştirme sonuçları tarafından açıklandı! 2019/2 KPSS yerleştirme tercih sonuçları sorgulama sayfası

Büyük bir merakla beklenilen 2019 tercih sonuçları açıklandı. Böylelikle, adayların yanıtını aradığı 'KPSS tercih sonuçları açıklandı mı?' sorusu da cevabına ulaştı. tarafından yapılan duyuruda, bazı kamu kurum, kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının erişime açıldığı belirtildi. Peki, sorgulama nasıl ve nereden yapılır? Haberimizden, ÖSYM sorgulama sayfası ile 2019/2 KPSS yerleştirme sonuçları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 20.12.2019 14:55 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 14:56
KPSS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı! 2019/2 KPSS yerleştirme tercih sonuçları sorgulama sayfası

Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında merakla beklenilen yerleştirme sonuçları açıklandı. Böylelikle, 3 Aralık ile 12 Aralık arasında tercihlerini yapan adayların yanıtını aradığı '2019/2 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu da cevabına ulaştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca yapılan duyuruda, bazı kamu kurum, kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına ilişkin tercih sonuçlarının erişime açıldığı ifade edildi.

2019/2 KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Tam bu noktada, hayallerini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini merak eden vatandaşlar da ÖSYM KPSS yerleştirme sonuçları sorgulama hakkındaki araştırmalarını arttırdı. Haberimizin detaylarından ÖSYM sorgulama sayfası ile KPSS yerleştirme tercih sonuçları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

03-12 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2019/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Aralık 2019 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

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