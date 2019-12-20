MEB son dakika duyurdu: 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuru tarihleri belli oldu! 2020 Sözleşmeli öğretmen kontenjan dağılımı nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden binlerce öğretmenin beklediği son dakika açıklaması geldi. Daha önce duyurulan 20 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru tarihleri belli oldu. MEB'in yaptığı açıklamaya göre öğretmen alımı başvuruları 2020 Ocak ayında başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk daha önce yaptığı açıklamada "Bana kalsa ben '60 bin az, 80 bin olsun' derim. Biz şuna bakıyoruz; 'Hangi alanda, kaç öğretmen ihtiyacımız var' diye. Bunun da bir istatistiği var.'' İfadelerini kullanmıştı. Peki, 20 bin öğretmen ataması başvuruları nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmen alımlarıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı

""Öğretmen adaylarımız sanıyor ki ben oturuyorum bir masaya 20 bin, 40 bin, 60 bin yazıyorum. Bu ülkenin genel ekonomik durumuyla kabinenin kararıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde sistemin kararıyla olan bir şey bu. Bana kalsa ben '60 bin az, 80 bin olsun' derim.

İŞTE SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI ŞARTLARI

Biz şuna bakıyoruz; 'Hangi alanda, kaç öğretmen ihtiyacımız var' diye. Bunun da bir istatistiği var. Bu yazılım diyor ki 'Senin haritanda şu kadar öğretmen eksiği var, şu branşlarda. Öncelikli olarak nicel açıdan ve coğrafi açıdan bölgesel olarak şuraya şu kadar öğretmen atanması gerekiyor' diyor. Burada bazı branşlar, örneğin; edebiyat ile ilgili gerçekten az alım var. Edebiyat öğretmeni ile ilgili zamanında doyum fazlalaştığı için ihtiyacımız olmayan bir şeyi de almak istemiyoruz."