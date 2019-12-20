TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2019 TUS 2. dönem ek yerleştirme tercih sonuçları sorgulama

ÖSYM, 20 Aralık 2019 tarihinden yaptığı açıklama ile, 5-11 Aralık tarihleri arasında TUS ek yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren adayların yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç görüntüleme sayfası aracılığıyla sorgulayabileceğini açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından adaylar "ÖSYM ile TUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

TUS 2019 2. DÖNEM EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'nin konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde:

05-11 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan 2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 20 Aralık 2019 tarihinde saat 16.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

2019 TUS 2. DÖNEM EK YERLEŞTİRME SONUÇ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!