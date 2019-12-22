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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2019 Açık Lise AÖL sonuçları sorgulama adresi!

Eğitim hayatına dışarıdan devam eden öğrenciler için uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren sistem olarak bilinen merakla bekleniyor. Birinci dönem sınavlarının sona ermesinin ardından adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. 'na bağlı ilk dönem güz sınavları 8-9 Aralık tarihlerinde yapılmıştı. Soru ve cevapların yayınlanmasının ardından geriye kalan tek şey AÖL sınav sonuçları oluyor. Bu doğrultuda; ? 2019 Açıköğretim Lisesi sonuçları sorgulama ekranı burada!

Giriş Tarihi: 22.12.2019 12:46 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 12:47
AÖL Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2019 Açık Lise AÖL sonuçları sorgulama adresi!

'na bağlı gerçekleştirilen için heyecan dorukta. 1992 yılında kurulan uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren Açıköğretim Lisesi sınav sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'na çevirdi. Soru ve cevaplarının da yayınlanmasının ardından AÖL sınav sonuçları merakla bekleniyor. Kurumun resmi sitesi üzerinden açıklanacak olan ? 2019 Açık Lise sonuçları sorgula!

2019 AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Lise AÖL sınav süreci tamamlandı. Adaylar sınav sonuçlarının açıklanması için gözlerini MEB'e çevirdi. Haberimizin içeriğinden AÖL sınav sonuçları ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

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AÖL Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2019 Açık Lise AÖL sonuçları sorgulama adresi!
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