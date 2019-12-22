AÖL Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2019 Açık Lise AÖL sonuçları sorgulama adresi!

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı gerçekleştirilen AÖL sınav sonuçları için heyecan dorukta. 1992 yılında kurulan uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren Açıköğretim Lisesi sınav sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'na çevirdi. Soru ve cevaplarının da yayınlanmasının ardından AÖL sınav sonuçları merakla bekleniyor. Kurumun resmi sitesi üzerinden açıklanacak olan Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Açık Lise sonuçları sorgula!

2019 AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Lise AÖL sınav süreci tamamlandı. Adaylar sınav sonuçlarının açıklanması için gözlerini MEB'e çevirdi. Haberimizin içeriğinden AÖL sınav sonuçları ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.