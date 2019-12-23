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ATA sınav giriş yerleri açıklandı! OBS ile sorgulama ekranı burada!

Çok sayıda öğrenci tarafından merakla beklenen ATA sınav giriş yerleri, ’nin sınav giriş belgeleri açıklamasıyla birlikte beli oldu. Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde öğrenim gören yüzlerce öğrenci, sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihi merakla bekliyordu. Öğrencilerin sınava katılım sağlayacakları oturum bilgisini içeren sınav giriş belgelerinin açıklanmasının ardından uzun süreli bekleyiş sona ermiş oldu. Peki ATA AÖF sınav giriş belgeleri sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 23.12.2019 14:36 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 14:37
ATA AÖF sınav giriş yerleri açıklandı! Atatürk Üniversitesi OBS ile ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı burada!

Açıköğretim Fakültesi ATA sınav giriş yerleri açıklandı. Öğrencilerin 1. dönem final sınavlarına katılım sağlayabilmek için , sınav giriş yerlerini belirten giriş belgelerini sorgulamaları gerekiyor. 28-29 Aralık 2019 tarihlerinde 94 ayrı sınav merkezinde gerçekleştirilecek olan ATA AÖF güz yarıyılı final sınavına, sınav giriş belgelerinin yanı sıra götürülmesi gereken farklı belgeler de bulunuyor. Öğrenciler, sınav giriş belgelerini ise OBS otomasyon sisteminden temin edebilecek. İşte Atatürk Üniversitesi OBS ile sınav giriş belgesi sorgulama işlemi nasıl yapılır sorusunun cevabı…

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI

28-29 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan final sınavına ilişkin sınav giriş belgeleri açıklandı. Sınav gününe sayılı zaman kala öğrenciler, sınav giriş belgelerini temin etmesi gerekiyor. Haberimizin detayların OBS ile sınav giriş belgesi sorgulama işleminin nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz.

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ATA AÖF sınav giriş yerleri açıklandı! Atatürk Üniversitesi OBS ile ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı burada!
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