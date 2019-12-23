MEB duyurdu: Okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte sömestr tatili tarihi 2019-2020

15 tatil ne zaman başlıyor sorusu milyonlarca öğrenci ve veli tarafından şimdiden araştırılmaya başladı. Yeni düzenleme ile 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenciler döneme iki kez fazladan ara vereceği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bildirilmişti. Belirlenen tarihlerde plan yapacak olan kişiler ise şimdiden geri sayıma başladı. Peki, sömestr 15 tatil ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanıyor? Yarıyıl, sömestr, 15 tatil ne zaman, hangi tarihte sorusunun cevabı ve tüm detaylar haberimizde…

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2019-2020 eğitim öğretim yılında 1. Dönemin sona erip 2. Dönemin başlamasından önce öğrenciler her sene on beş gün süreliğine eğitimlerine ara veriyor. Haberimizin devamından 15 tatil ne zaman sorusunun cevabına ve geri sayım sayacına ulaşabilirsiniz...