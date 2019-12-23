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MEB duyurdu: Okullar ne zaman kapanacak? ne zaman başlayacak? İşte sömestr tatili tarihi 2019-2020

ne zaman sorusu ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerine devam eden öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılının eylül ayında başlamasının ardından bu yıl ilk kez uygulamaya alınan düzenleme ile öğrenciler kasım ayında eğitimlerine 1 haftalık bir ara vermişti. Birinci dönem ile ikinci dönem arasında öğrencilerin her yıl sömestr ile verdikleri on beş günlük tatil ise ocak sonu şubat başı aralığında yapılmaya devam edecek. Peki, Sömestr başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan ara tatil takvimine göre 15 tatil hangi tarihlerde yapılacak? Okullar ne zaman kapanacak? İşte tüm bu soruların cevabı…

Giriş Tarihi: 23.12.2019 10:49 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 10:49
MEB duyurdu: Okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte sömestr tatili tarihi 2019-2020

ne zaman başlıyor sorusu milyonlarca öğrenci ve veli tarafından şimdiden araştırılmaya başladı. Yeni düzenleme ile 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenciler döneme iki kez fazladan ara vereceği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bildirilmişti. Belirlenen tarihlerde plan yapacak olan kişiler ise şimdiden geri sayıma başladı. Peki, sömestr başlayacak? Okullar ne zaman kapanıyor? Yarıyıl, sömestr, 15 tatil ne zaman, hangi tarihte sorusunun cevabı ve tüm detaylar haberimizde…

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2019-2020 eğitim öğretim yılında 1. Dönemin sona erip 2. Dönemin başlamasından önce öğrenciler her sene on beş gün süreliğine eğitimlerine ara veriyor. Haberimizin devamından 15 tatil ne zaman sorusunun cevabına ve geri sayım sayacına ulaşabilirsiniz...

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MEB duyurdu: Okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte sömestr tatili tarihi 2019-2020
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