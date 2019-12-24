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açıklandı mı? öğrenci giriş ekranı ile AÖL sınav sonucu sorgula

Örgün eğitim yerine lise eğitimlerini açıktan tamamlayan vatandaşlar 8-9 Aralık tarihlerinde uygulanan ne zaman açıklanacak sorusunu internet üzerinden araştırmaya devam ediyor. öğrencileri 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde ilk kez katıldıkları sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi heyecanla beklerken gün içerisinde Liseleri öğrenci giriş ekranı ile sistemde notlarını sorguluyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları için tarih verdi mi? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 24.12.2019 10:02
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Lise öğrenci giriş ekranı ile AÖL sınav sonucu sorgula

Son günlerde öğrencilerinin gündeminde yer alan konu için araştırmalar devam ediyor. Belirli sebeplerden ötürü lise eğitimlerini açıktan tamamlayan vatandaşlar 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde ilk kez girdikleri sınavlardan aldıkları puanları merakla bekliyor. Peki; Aralık ayının başında düzenlenen AÖL sınav sonuçları için tarih verdi mi? AÖL sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihlerde açıklanacak? Sonuç sorgulama işlemi nereden ve nasıl yapılır?

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 8-9 Aralık tarihlerinde düzenlenmiş olan sınavların sonuçları ile ilgili tüm detaylar ve Liseleri öğrenci giriş ekranı haberimizin devamında…

İşte detaylar…

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AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Lise öğrenci giriş ekranı ile AÖL sınav sonucu sorgula
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