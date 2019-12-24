LGS Aralık ayı örnek soruları 2020 yayınlandı! MEB ile 2020 LGS sözel ve sayısal örnek sorular kitapçığı bu sayfada

Liselere Geçiş Sınav tarihinin geçtiğimiz ayın sonunda belli olmasının ardından Aralık ayı örnek sorular kitapçığı da resmen yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ODSGM üzerinden PDF olarak LGS sözel ve sayısal örnek soru kitapçığının öğrencilerin erişimine açıldığını belirtti. Bilindiği üzere, MEB tarafından yayımlanan merkezi sınav benzer soru kitapçıkları ile gerek sözel gerekse sayısal testlerde öğrencilerin sınava yönelik hazırlık süreçlerinin pekiştirilmesi amaçlanıyor.

2020 LGS ARALIK AYI ÖRNEK SORULARI

Bu doğrultuda, sınava hazırlanan öğrenciler ve velileri de '2020 LGS örnek sorular kitapçığı nasıl ve nereden görüntülenir, indirilir?' sorusu ile araştırmalarını gerçekleştiriyor. MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay bu şekilde soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek.

LGS SAYISAL VE SÖZEL ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI NASIL VE NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

Haberimizin detaylarından, 2020 LGS sözel ve sayısal örnek soru kitapçığını görüntüleyebilir, MEB'in deneme sorularıyla kendinizi pekiştirebilirsiniz.