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yerine Van’ı tercih etti

Giriş Tarihi: 25.12.2019
ABD yerine Van’ı tercih etti
YURT dışında birçok önemli bilimsel projelerde yer alan Van YYÜ Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, akademik kariyerine birçok başarı sığdırdı. ABD'de temel bilimler ve mühendislik alanında dünyanın en iyi üniversitesi olarak bilinen MIT'ye proje asistanı olarak kabul edilen Prof. Dr. Zahmakıran, yurt dışında en iyi üniversitelerde çalışma imkânı bulmasına rağmen ülkesinin en doğusundaki Van'ı tercih etti. Teknik imkânlarının yetersizliğine aldırış etmeden bilimsel çalışmalarını burada sürdüren Zahmakıran yurt dışındaki Türk araştırmacılara, ülkelerine dönüp çalışmalarını burada yürütmeleri çağrısı yaptı.
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ABD yerine Van’ı tercih etti
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