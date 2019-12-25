BİLSEM sınav giriş belgesi yayında mı? 2019 2020 MEB ile BİLSEM giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?

BİLSEM sınav giriş belgesi yayında mı? sorusu, öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Bilim ve Sanat Merkezi Grup Tarama Uygulamasına 4 Ocak ve 19 Nisan tarihleri arasında girecek olan adayların devam ettiği okul idaresi tarafından e-okul sistemi sınav işlemleri modülü üzerinden verilecektir. Peki BİLSEM sınav giriş belgesi yayında mı? İşte, 2019 2020 MEB ile BİLSEM giriş belgesi sorgulama ekranı!

BİLSEM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINDA MI?

BİLSEM giriş belgesi henüz yayınlanmadı. İlgili kurumun resmi sitesinde güncel bilgiler gelince haberimizde yer alacaktır. 4 Ocak 2019- 19 Nisan 2020 günü başlayacak olan 2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezi Grup Tarama Uygulamasına girecek öğrencilerin giriş belgeleri, öğrencinin devam ettiği okul idaresi tarafından e-okul sistemi sınav işlemleri modülü üzerinden verilecektir.

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BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri; örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri, 81 ilde 135 merkezde hizmet vermektedir.