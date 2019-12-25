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Devamsızlığı bitiren masal evi

Giriş Tarihi: 25.12.2019
Devamsızlığı bitiren masal evi
Mardın Kızıltepe Işıklar Köyü İlk ve Ortaokulu öğretmenleri, öğrencilerin devamsızlık probleminin önüne geçmek ve öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak için farklı bir proje ortaya koydu. Okulun bahçesindeki bir ağaçta masal evi kütüphanesi kuran öğretmenler, okulun bahçesinde asma köprü ve kitap okuyan adam heykeli yaptırdı. Çalışma sayesinde okulda devamsızlık yapan öğrenci sayısı kalmazken, öğrencilerin kitap sevgisi de arttı.Işıklar Köyü İlk ve Ortaokul'undan mezun olan ve mezun olduğu okula müdür olarak atanan Yusuf Duyan, yaptıkları uygulamalar sayesinde devamsızlık probleminin yüzde 90'lara düştüğünü söyledi. Duyan, "Hedefimiz burada çocuklara okumayı ve okulu sevdirmekti. Çocukları artık okuldan evlerine yollamaktan güçlük çekiyoruz" dedi.
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Devamsızlığı bitiren masal evi
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