Erdoğan’dan gençlere karıyer mesajı

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Cumhurbaşkanlığıİnsan Kaynakları Ofisi, Kariyer Merkezleri'nin etkin çalışması amacıyla "Üniversite Kariyer Merkezleri Kitabı" hazırladı ve tüm üniversitelere gönderdi. Kitabın sunuş yazısını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yazdı. Erdoğan, yazısında, yükseköğretim üzerine mesajlar verdi. Erdoğan şöyle dedi: "Bu nedenle göreve geldiğimiz günden bu yana milletimize ve ülkemize yakıştıramadığımız bu durumla sürekli bir mücadele içinde olduk. Ülkemizin her noktasında üniversitelerin yaygınlaştırılması ve tüm gençlerimizin yükseköğretimden yararlanabilmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Bu uğurda önemli mesafeler kat ederek akademisyen sayısını 74 binden 169 bine çıkardık""Yükseköğretimde artık tam anlamıyla hedeflerimize ulaşabilmek istiyoruz" diyen Erdoğan mesleki eğitimin de önemine vurgu yaparak "Dünyanın gelişmiş ekonomilerinde olduğu gibi öğrencilerimizin akademik bilgilerinin yanında bireysel ve kariyer gelişimlerine de daha fazla önem vermemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Ayrıca öğrencilerimize iş dünyasının ihtiyaç duyduğu niteliklerin kazandırılmasının da bir zorunluluk olduğunu biliyoruz. Üniversite Kariyer Merkezlerinin öğrenciyle işgücü piyasaları arasında köprü olarak hedeflerimizi gerçekleştirmede etkin bir araç olabilmesi için hizmet türleri, planlaması ve süreçlerinin etkin şekilde yönetilmesi için kitabı sunuyoruz" dedi.