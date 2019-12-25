Girne Amerikan Üniversitesi Türkiye'de kolejler açacak

Girne Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko, KKTC'nin ilk özel üniversitesi olan, ülkede bu sektörün gelişmesine liderlik eden, 130 ülkeden 20 bin öğrencisi 7 ülkedeki kampüsleriyle uluslararası bir algısı olan GAÜ ile bir güç birliğine gitmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, GAÜ'nün yüksek öğrenimdeki uluslararası tecrübesi ile kendilerinin, Türkiye yerelindeki özel okulculuk konusundaki tecrübelerini birleştirerek, önemli bir eğitim kurumunu hayat geçeceğini ifade etti. Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar da, üniversitenin 50'inci yılına doğru ilerlerken, eğitimdeki rönesansçı duruşu ve dünya kimliğinde mezuniyet vizyonuyla, Türkiye'de Girne Kolejlerini açmaya başlayacağını dile getirerek, bunun mutluluk ve gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Girne Koleji Genel Müdürü Dilek Canbazoğlu'da, GAÜ'nün global kültürü ve eğitim perspektifini, Türkiye'deki öğrenciler, aileler ve öğretmenlerle buluşturacak Girne Koleji ile tüm eğitim kurumlarına örnek olacak bir üniversite-okul işbirliğine imza atılacağını vurguladı.

HEYECANLIYIZ, DENEYİMLİYİZ, GURURLUYUZ

Girne Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko, GAÜ'nün yüksek öğrenimdeki uluslararası tecrübesi ile Türkiye yerelindeki özel okulculuk konusundaki tecrübelerini birleştirerek, önemli bir eğitim kurumunun hayata geçirileceğini söyledi. GAÜ bünyesinde kurulacak Girne Koleji'nin, üniversitenin yüksek öğrenim olanakları, sürekli eğitim merkezi, uluslararası kampüslerinden ve daha birçok olanağından faydalanacağını ifade eden Kalko, Girne Koleji'nin özel okulculukta niteliğin de arttırılmasına önderlik edeceğine inanç belirtti. Kalko sözlerini şöyle sürdürdü: "Heyecanlıyız, deneyimliyiz, gururluyuz. Girne Koleji olarak kısa vadede Türkiye'ye yayılıp, uzun vadede kapılarımızı dünyaya açmayı planlıyoruz. Türkiye'nin böyle bir kuruma çok ihtiyacı var. Girne Koleji adı altında frenachising iş modeliyle Türkiye genelinde eğitim yatırımlarına imza atacağız" diye konuştu.

"DÜNYANIN KAPILARI SANA AÇIK" SLOGANIYLA

GAÜ, Yüksek Öğrenimdeki uluslararası tecrübesin, Türkiye özel okulculuğunun önemli isimlerinden Ümit Kalko ile gerçekleştirdiği işbirliğiyle, farklı bir alana taşıyarak, 'Dünyanın kapıları sana açık' sloganıyla eğitime ve istihdama önemli bir katkısı olacak kolej için çalışmalar başlatıldı. Girne Koleji Genel Müdürü Canbazoğlu, 35 yıllık uluslararası bir tecrübeye sahip, GAÜ bünyesindeki Girne Kolejinde, evrensel eğitim modeliyle, etkili iletişim kurabilen, dünya kimliğine ve yaratıcı düşünceye sahip, çok yönlü akademik ve sosyal açıdan başarılı dünya insanları yetiştirileceğini dile getirdi. Canbazoğlu, "öğrencilerin ana okuldan lise mezuniyetine süreç temelli öğretimi, akademik performansı, iletişimle aktif öğrenmeyi eğitimlerinde odak yapacağını" ifade etti.

ULUSLARARASI TECRÜBE

Girne Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko, KKTC'nin ilk özel üniversitesi olan, ülkede bu sektörün gelişmesine liderlik eden, 130 ülkeden 20 bin öğrencisi 7 ülkedeki kampüsleriyle uluslararası bir algısı olan GAÜ ile bir güç birliğine gitmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, GAÜ'nün yüksek öğrenimdeki uluslararası tecrübesi ile, kendilerinin, Türkiye yerelindeki özel okulculuk konusundaki tecrübelerini birleştirerek, önemli bir eğitim kurumunu hayat geçeceğini ifade etti. GAÜ bünyesinde kurulacka Girne Kolejinin, üniversitenin yüksek öğrenim olanakları, sürekli eğitim merkezi, uluslararası kampüslerinden ve daha birçom olanağından faydalanacağını ifade eden Kalko, Girne Kolejleriyle Türkiye'de özel okulculukta, farklı bir dönemin başlayacağını kaydetti.

İKİ YABANCI DİL

Türkiye'de özle okulculuğun niceliği gelişirken niteliğinin yeterince gelişmediğini bu yüzden de kontenjanların dolmadığını ifade eden Kalko, Girne Kolejleriyle özel okulculukta niteliğin de arttırılmasına önderlik edeceğine inanç belirtti. Türkiye genelinde, yeni okul açmak yerine daha önce okul açmış, belli öğrenciye ulaşmış ve daha iyi yerlere gitme noktasında bir güce ve işbirliğine ihtiyaç duyan kampüs eğitim kurumlarıyla işbirliği yapacaklarını kaydeden Kalko, ana dil yanında 2 yabancı dil hedefiyle, dünya standartlarında eğitim verecek bu okullarda, sadece akademi değil ama yaşam başarısı odaklı bireyler yetiştirileceğini vurguladı. Kalko hedeflerinin, "Dünyanın kapıları sana açık" sloganıyla Türkiye genelinde yaygınlaştıracakları Girne Kolejini, daha sonraki aşamada Türki cumhuriyetler ve körfez ülkelerine da taşımak olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE'DE OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ

Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar da, üniversitenin 50'inci yılına doğru ilerlerken, eğitimdeki rönesansçı duruşu ve dünya kimliğinde mezuniyet vizyonuyla, Türkiye'de Girne Kolejlerini açmaya başlayacağını dile getirerek, bunun mutluluk ve gururunu yaşadıklarını vurguladı. Özellikle yabancı dil, dijital müfredat destekli eğitim konsepti ile küresel referanslarıyla eğitim verecek Girne Kolejinin, okul öncesinden lise mezuniyetine kadar tüm sınıf seviyelerinde vereceği eğitimle, GAÜ'nün 35 yıllık akademik bilgi birikimini ve deneyiminin getirdiği kalite ve güvenceyle, geleceği şekillendirecek nesilleri yetiştireceğini dile getirdi. Lansmanın ardından, GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, Girne Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko, Çekmeköy Prestij Koleji Kurucusu İhami Yıldız tarafından, ilk açılacak Girne Kolejiyle ilgili protokole imza konuldu.