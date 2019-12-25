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2020 Aralık ayı örnek soruları yayınlandı! ile LGS sayısal ve sözel örnek soru kitapçığı PDF görüntüle!

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 7 Haziran tarihinde yapılacak olan sınava yönelik Aralık ayı örnek soruları kitapçığı yayımlandı. Bilindiği gibi, Milli Eğitim Bakanlığı () tarafından erişime açılan örnek soruları kitapçığı ile öğrencilerin çalışma süreçleri daha verimli hâle geliyor. Durum böyle olunca da, '2020 LGS örnek soru kitapçığı nasıl ve nereden görüntülenir?' sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Zira, MEB, PDF hâlinde gerek sözel gerekse sayısal testlere ilişkin sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verdi. Haberimizden, Aralık ayı için 2020 LGS sözel ve sayısal örnek sorular kitapçığına ulaşabilirsiniz.

AA Eğitim
Giriş Tarihi: 25.12.2019 09:41 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 09:41
LGS 2020 Aralık ayı örnek soruları yayınlandı! MEB ile LGS sayısal ve sözel örnek soru kitapçığı PDF görüntüle!

Liselere Geçiş Sınav tarihinin geçtiğimiz ayın sonunda belli olmasının ardından Aralık ayı örnek sorular kitapçığı da resmen yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (), ODSGM üzerinden PDF olarak sözel ve sayısal örnek soru kitapçığının öğrencilerin erişimine açıldığını belirtti. Bilindiği üzere, MEB tarafından yayımlanan merkezi sınav benzer soru kitapçıkları ile gerek sözel gerekse sayısal testlerde öğrencilerin sınava yönelik hazırlık süreçlerinin pekiştirilmesi amaçlanıyor.

2020 LGS ARALIK AYI ÖRNEK SORULARI

Bu doğrultuda, sınava hazırlanan öğrenciler ve velileri de '2020 LGS örnek sorular kitapçığı nasıl ve nereden görüntülenir, indirilir?' sorusu ile araştırmalarını gerçekleştiriyor. MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay bu şekilde soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek.

LGS SAYISAL VE SÖZEL ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI NASIL VE NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

Haberimizin detaylarından, 2020 LGS sözel ve sayısal örnek soru kitapçığını görüntüleyebilir, MEB'in deneme sorularıyla kendinizi pekiştirebilirsiniz.

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LGS 2020 Aralık ayı örnek soruları yayınlandı! MEB ile LGS sayısal ve sözel örnek soru kitapçığı PDF görüntüle!
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