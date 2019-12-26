AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 Açık Lise öğrenci giriş ekranı ile AÖL sınav sonuçları sorgulama sayfası!

Son günlerde Açık Lise öğrencilerinin gündeminde yer alan konu AÖL sınav sonuçları için araştırmalar devam ediyor. Belirli sebeplerden ötürü lise eğitimlerini açıktan tamamlayan vatandaşlar 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde ilk kez girdikleri sınavlardan aldıkları puanları merakla bekliyor. Peki; Milli Eğitim Bakanlığı Aralık ayının başında düzenlenen AÖL sınav sonuçları için tarih verdi mi? AÖL sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihlerde açıklanacak? Sonuç sorgulama işlemi nereden ve nasıl yapılır?

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Açık lise sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 8-9 Aralık tarihlerinde düzenlenmiş olan sınavların sonuçları ile ilgili tüm detaylar ve Açık Öğretim Liseleri öğrenci giriş ekranı haberimizin devamında…

İşte detaylar…