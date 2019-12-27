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"Bizim Gök Kubbemiz" projeleri devam ediyor

sorumluluğu altında 5 yıldan beri eğitim, kültür ve yardımlaşma alanında Bizim Gök Kubbemiz projeleri devam ediyor. İhtiyaç sahibi olan okullara materyal desteği yapılan projelerde aynı zamanda okullar arasındaki gönül köprüleri de inşa ediliyor.

Giriş Tarihi: 27.12.2019 11:15 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 11:24
Bizim Gök Kubbemiz projeleri devam ediyor

Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Uhdesinde, Üsküdar ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki resmi okullar arasında eğitim, kültür ve yardımlaşma amacı ile kardeşlik köprülerinin kurularak, imkanlar dahilinde ortak projeler, ziyaretler ve eğitim materyal ihtiyaçları giderilerek kardeş okullara destek olmak, okullar arasındaki gönül köprülerinin kurulmasına aracı olmak hedefiyle yola çıkılan "Gelin Tanış Olalım İşi Kolay Kılalım" düsturu ile başlayan "Bizim Gök kubbemiz" projesi 5 yıldan beri 11 il ve 46 okul ile yola devam etmektedir.

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"Bizim Gök Kubbemiz" projeleri devam ediyor
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