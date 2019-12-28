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başlıyor, ne zaman bitiyor? ? duyurdu!

en merak edilen " ne zaman?" sorusunun yanıtını resmi sitesi üzerinden duyurdu. Tatil planları yapan öğrenci ve veliler konuya yönelik arama motorlarında araştırma yapıyorlar. çalışma takvimini resmi internet sitesi üzerinden yayınlarken tarihleri de açıkladı. İlk dönemin tamamlanmasına az bir zaman kala okullarda eğitim gören milyonlarca öğrenci sorgulamalarına devam ediyor. Bu doğrultuda; başlayacak, ne zaman bitecek? 15 tatil olarak bildiğimiz sömestr tatili ne zaman? ? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama!

Giriş Tarihi: 28.12.2019 11:03 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 11:03
15 tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman kapanacak? MEB duyurdu!

Öğrenciler ve veliler için önemli olan 15 Tatil için geri sayım başladı. olarak bildiğimiz merak edilmeye başlandı. 2019-2020 eğitim öğretim yılına 9 Eylül tarihinde başlayan öğrenciler ilk ara tatillerden sonra 15 tatili (yarıyıl tatili) merak ediyor. İlk dönemin bitmesine az bir zaman kala bütün bir senenin yorgunluğunu sömestr tatilinde dinlenme şansı elde ederek geçirecekler. Bu doğrultuda; başlıyor, ne zaman bitiyor? ? duyurdu!

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Haberimizin içeriğinden sömestr tatiline ilişkin MEB'in açıkladığı tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

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15 tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman kapanacak? MEB duyurdu!
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