Açık Lise öğrenci giriş ekranı ile AÖL sınav sonuçları sorgula! 2019 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

Örgün eğitim yerine lise eğitimlerini açıktan tamamlayan vatandaşlar 8-9 Aralık tarihlerinde uygulanan AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu internet üzerinden araştırmaya devam ediyor. Açık lise öğrencileri 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde ilk kez katıldıkları sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi heyecanla beklerken gün içerisinde Açık Öğretim Liseleri öğrenci giriş ekranı ile sistemde notlarını sorguluyor. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İşte detaylar…

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Açık lise sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 8-9 Aralık tarihlerinde düzenlenmiş olan sınavların sonuçları ile ilgili tüm detaylar ve Açık Öğretim Liseleri öğrenci giriş ekranı haberimizin devamında…

İşte detaylar…