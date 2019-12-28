AÖL sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı! Açık lise 1. dönem AÖL sınav sonucu nasıl ve nereden sorgulanır?

AÖL sınav sonuçları açıklandı! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi site üzerinden yayınlanan duyuru ile binlerce kişinin katılım sağladığı 1. Dönem sınav notları öğrencilerin erişimine açıldı. 8-9 Aralık tarihlerinde uygulanan AÖL sınav sonuçları ile ilgili olarak MEB açık lise öğrenci giriş ekranı gibi internet üzerinden birçok araştırma yapılıyor. Haberimizin içerisinde bulunan linke tıklayarak AÖL sınav sonuç öğrenme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. İşte detaylar…

AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

AÖL sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Aralık ayının başlarında gerçekleştirilen sınavın sonucu binlerce kişi tarafından bekleniyordu. Haberimizin devamındaki linke tıklayarak tüm detaylara ulaşabilirsiniz…