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sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? MEB ile 2020 nasıl, nereden alınır?

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri sınavına girecek olan öğrenciler sınav giriş belgesini araştırmaya başladı. 4 Ocak ve 19 Nisan tarihleri aralığında Bilim ve girecek öğrencilere e-okul sistemi sınav işlemleri modülü üzerinden verilecektir. Bu sınavın sonuçları ise 22 Nisan 2020 tarihinde açıklanacak. Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Peki yayında mı? İşte, 2019 2020 MEB ile sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 28.12.2019 10:14 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 10:16
BİLSEM sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? MEB ile 2020 BİLSEM sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?

BİLSEM sınav giriş belgesi yayında mı? sorusu, öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Bilim ve Sanat Merkezi Grup Tarama Uygulamasına 4 Ocak ve 19 Nisan tarihleri arasında girecek olan adayların devam ettiği okul idaresi tarafından e-okul sistemi sınav işlemleri modülü üzerinden verilecektir. Peki BİLSEM sınav giriş belgesi yayında mı? İşte, 2019 2020 MEB ile BİLSEM giriş belgesi sorgulama ekranı!

BİLSEM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINDA MI?

BİLSEM giriş belgesi henüz yayınlanmadı. İlgili kurumun resmi sitesinde güncel bilgiler gelince haberimizde yer alacaktır. 4 Ocak 2019- 19 Nisan 2020 günü başlayacak olan 2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezi Grup Tarama Uygulamasına girecek öğrencilerin giriş belgeleri, öğrencinin devam ettiği okul idaresi tarafından e-okul sistemi sınav işlemleri modülü üzerinden verilecektir.

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BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri; örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri, 81 ilde 135 merkezde hizmet vermektedir.

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BİLSEM sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? MEB ile 2020 BİLSEM sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?
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