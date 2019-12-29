Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > AÖL sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı! Açık lise 1. dönem AÖL sınav sonucu sorgulama işlemi nasıl yapılır?

AÖL sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı! Açık lise 1. dönem AÖL sınav sonucu sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Açık lise öğrencileri tarafından uzun süredir heyecanla beklenen AÖL sınav sonuçları ile ilgili olarak sorgulama ekranı ve detaylar öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden AÖL 1. Dönem sınav sonuçları erişime açıldı şeklinde bir duyuru yayınladı. Belirli sebeplerden dolayı örgün eğitim yerine açıktan lise eğitimini tamamlayan öğrenciler günlerdir bu duyuruyu bekliyordu. Peki, AÖL sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte MEB açık öğretim lisesi öğrenci giriş ekranı ile sınav sonucu sorgulama ekranı ve detaylar…

Giriş Tarihi: 29.12.2019 09:27 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 09:29
AÖL sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı! Açık lise 1. dönem AÖL sınav sonucu sorgulama işlemi nasıl yapılır?

AÖL sınav sonuçları açıklandı! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi site üzerinden yayınlanan duyuru ile binlerce kişinin katılım sağladığı 1. Dönem sınav notları öğrencilerin erişimine açıldı. 8-9 Aralık tarihlerinde uygulanan AÖL sınav sonuçları ile ilgili olarak MEB açık lise öğrenci giriş ekranı gibi internet üzerinden birçok araştırma yapılıyor. Haberimizin içerisinde bulunan linke tıklayarak AÖL sınav sonuç öğrenme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. İşte detaylar…

AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

AÖL sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Aralık ayının başlarında gerçekleştirilen sınavın sonucu binlerce kişi tarafından bekleniyordu. Haberimizin devamındaki linke tıklayarak tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

ARKADAŞINA GÖNDER
AÖL sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı! Açık lise 1. dönem AÖL sınav sonucu sorgulama işlemi nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN