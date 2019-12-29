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ne zaman, hangi gün açıklanacak? Atatürk Üniversitesi ATA AÖF 2020 bütünleme sınavı ne zaman?

ATA AÖF sınavları 28-29 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Final sınavının yapılacağı bu tarihlerden birkaç gün önce sınav giriş yerleri de belli olmuştu. Öğrenciler sınav için ter dökerken en önemli konu ise " ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı oldu. Hem soru ve cevapların yayınlanmasını beklerken hem de sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar aldıkları puanı öğrenmek istiyor. Eğer sınavdan istedikleri puanı alamazlarsa bütünleme sınavına girecekler. Bu doğrultuda; Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF 2020 bütünleme sınavı ne zaman?

Giriş Tarihi: 29.12.2019 12:02 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 12:03
ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? Atatürk Üniversitesi ATA AÖF 2020 bütünleme sınavı ne zaman?

Cumartesi ve Pazar (28-29 Aralık) tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ATA AÖF sınavları için heyecan dorukta. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları için ter döken adaylar istedikleri puanı alıp barajı geçemezlerse bütünleme sınavına girecekler. Bu bağlamda; "ATA AÖF 2020 bütünleme sınavı ne zaman?" sorusuna yanıt arayan öğrenciler için en önemli konu oluyor. Peki; Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İşte tüm bilgiler…

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ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? Atatürk Üniversitesi ATA AÖF 2020 bütünleme sınavı ne zaman?
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