ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? Atatürk Üniversitesi ATA AÖF 2020 bütünleme sınavı ne zaman?

Cumartesi ve Pazar (28-29 Aralık) tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ATA AÖF sınavları için heyecan dorukta. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları için ter döken adaylar istedikleri puanı alıp barajı geçemezlerse bütünleme sınavına girecekler. Bu bağlamda; "ATA AÖF 2020 bütünleme sınavı ne zaman?" sorusuna yanıt arayan öğrenciler için en önemli konu ATA AÖF sınav sonuçları oluyor. Peki; Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İşte tüm bilgiler…