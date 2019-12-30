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Eskişehir'de iki ilçede okullar tatil

Eskişehir'de Seyitgazi ilçesinden sonra Mihalıççık ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

İHA Eğitim
Giriş Tarihi: 30.12.2019 18:13 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 18:18
Eskişehir'de iki ilçede okullar tatil

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrasında özellikle ilçelerde kar kalınlığının artması hayatı olumsuz etkiliyor. Seyitgazi ve Mihalıççık ilçelerinde ve köylerinde yaşanan yoğun kar yağışı sonrasında eğitim ve öğretime yarın 31 Aralık 2019 tarihinde bir gün süreyle ara verildi. Kar yağışının yoğun olduğu iki ilçede öğrenciler yarın kar tatili yapacak. Alınan bilgiye göre, kar yağışının etkisine göre il geneli ve diğer ilçelerde eğitim ve öğretime ara verilip verilmemesine ilerleyen saatlerde belirleneceği öğrenildi.

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Eskişehir'de iki ilçede okullar tatil
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