15 tatil Sömestr ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman kapanacak? MEB tarihi verdi!

Öğrenciler ve veliler için önemli olan 15 Tatil için geri sayım başladı. Sömestr tatili olarak bildiğimiz yarıyıl tatili merak edilmeye başlandı. 2019-2020 eğitim öğretim yılına 9 Eylül tarihinde başlayan öğrenciler ilk ara tatillerden sonra 15 tatili (yarıyıl tatili) merak ediyor. İlk dönemin bitmesine az bir zaman kala bütün bir senenin yorgunluğunu sömestr tatilinde dinlenme şansı elde ederek geçirecekler. Bu doğrultuda; 15 tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman kapanacak? MEB duyurdu!

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Haberimizin içeriğinden sömestr tatiline ilişkin MEB'in açıkladığı tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.