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'da taşımalı eğitime

'da etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün için bir gün ara verildi.

DHA Eğitim
Giriş Tarihi: 31.12.2019 08:49
Burdur'da taşımalı eğitime kar tatili

Burdur'un kırsal bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı. İl Mili Eğitim Müdürü Emre Çay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Valilik makamınca alınan karar doğrultusunda, kar yağışı nedeniyle köy yollarımızda ulaşımda yaşanan aksamalardan dolayı il merkezine bağlı taşıma merkezi olan köy okullarımızda eğitime bir gün süreyle ara verilmiş, il merkezindeki okullarımıza köylerimizden taşımalı olarak gelen öğrencilerimizin bir gün izinli sayılmasına karar verilmiştir" dedi.

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Burdur'da taşımalı eğitime kar tatili
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