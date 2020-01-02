E okul VBS öğrenci girişi! E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı ile sınav notu, devamsızlık, ders programı bilgisi sorgulama ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yenilenen e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne ziyaretçi sayısı giderek artıyor. On binlerce öğrenci ve veli e Okul giriş ekranından yazılı, sözlü sınav sonucu, proje ödev notlarını, devamsızlık bilgisi sorgulama işlemlerini yapabiliyor. Okul döneminde olan öğrenciler için 1. dönem sözlü, yazılı sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama işlemleri en çok araştırılan konular olarak öne çıkıyor. Haberimizin detaylarından e-Okul giriş giriş ekranı hakkında tüm bilgilere ulaşabilir, sözlü ve yazılı sınav sonuçları Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) giriş ile sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz.

VBS ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞ EKRANI!

İlkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören vatandaşların devamsızlık bilgisi, sınav sonuçları, yıl sonu puanları, aldığı belgeler ve varsa nakil durumları gibi her konuyu sorgulamak ve işlemlerini gerçekleştirebilmek adına giriş ekranı üzerinden TC kimlik ve öğrenci numarası ile sisteme giriş yapması gerekmektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz...

VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ