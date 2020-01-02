Okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde uygulanan 15 tatil ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Yeni düzenleme ile 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenciler döneme iki kez fazladan ara vereceği bildirilmişti. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin geri sayıma başladığı sömestr için MEB tarih verdi! Peki, öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya devam eden sömestr 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor? Yarıyıl, sömestr, 15 tatil ne zaman, hangi tarihte sorusunun cevabı ve tüm detaylar haberimizde…

15 TATİL NE ZAMAN HANGİ TARİHTE?

Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 yılına ilişkin olarak yayınladığı takvimde bu yıl eğitimde verilecek tüm araların tarihlerini öğrenci ve velilerle paylaştı. Haberimizin devamını ziyaret ederek tüm detaylara hızlı ve güvenilir olarak ulaşabilirsiniz...