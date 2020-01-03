KPSS 2020 ne zaman yapılacak? KPSS lisans, ön lisans, lise başvuruları ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre KPSS 2020 sınavları belli oldu. Şimdiden sınavlara hazırlık yapanlar başvuru tarihlerini araştırıyor. İyi bir devlet kadrosunda çalışmak isteyen vatandaşlar KPSS lisans, ön lisans, lise başvurularını belirlenen tarihler içerisinde yapabilecek. Hem yeni mezun hem de daha önce atanamayan memur adayları, '2020 KPSS ne zaman?' sorularına net yanıt arıyor. Lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunlarının gireceği KPSS tarihleri bilgisi ÖSYM'den geldi.

KPSS 2020 NE ZAMAN? ÖSYM DUYURDU

KPSS sınavına hazırlanan adaylar 2020 sınav takvimini araştırmayı sürdürüyor. Haberimizde KPSS 2020 lisans, ön lisans, başvuruları tarihlerine erişebilirsiniz.