15 tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Sömestr için geri sayım başladı: 15 tatil başlangıç tarihi!

15 tatil ne zaman başlıyor? Sorusu öğrencilerin son zamanlarda araştırma konusu haline geldi. İçinde bulunduğumuz 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk dönemin bitip ikinci dönemin başlaması arasında öğrenciler her yıl on beş günlük bir mola veriyor. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim görmekte olan çocuklar ve veliler şimdiden geri sayıma ve belirlenen tarihler arasında plan yapmaya başladı. Peki, 15 tatil (sömestr) ne zaman başlıyor? 15 tatil ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek? Okullar ne zaman kapanıyor? İşte tüm bu soruların cevabı…

15 TATİL NE ZAMAN HANGİ TARİHTE?

Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 yılına ilişkin olarak yayınladığı takvimde bu yıl eğitimde verilecek tüm araların tarihlerini öğrenci ve velilerle paylaştı. Haberimizin devamını ziyaret ederek tüm detaylara hızlı ve güvenilir olarak ulaşabilirsiniz...