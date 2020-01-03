Türkçe sevdası

BUGÜN NELER OLDU

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) farklı ülkelerden gelen bin 200 öğrenci Türkçe öğreniyor. Ukrayna, Kosova, Brezilya, Kazakistan, Somali, Yemen gibi yaklaşık 20 ülkeden öğrenci misafir eden Ahi Evran Üniversitesi, uluslararasılaşma yolunda hızla ilerliyor. Üniversite bünyesindeki TÖMER hâlihazırda Türkçe öğrettiği 200 öğrencinin Türkiye'ye alışma sürecini de kolaylaştırıyor. Öğrenciler her gün TÖMER çatısı altında dil eğitimi alarak Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı yakalıyor. 2015 yılında kurulan TÖMER yalnızca yabancı öğrencilere değil, Kırşehir'de yaşayan sığınmacılara da Türkçe öğretiyor. 60'a yakın mültecinin dil öğrenimini TÖMER öğretmenleri üstleniyor./KIRŞEHİR