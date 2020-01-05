Açık Lise AÖL yeni dönem sınav tarihleri belli oldu mu? AÖL kayıt yenileme ve kayıt tarihleri ne zaman yapılacak?

Çeşitli sebeplerden ötürü lise eğitimine dışarıdan devam etmek isteyenleri ilgilendiren Açık Lise sınavları yoğun ilgi görüyor. Sınava girebilmek için kayıt yenileme ya da yeni kayıt yaptırması gerekenler arama motorlarında AÖL kayıt yenileme tarihlerini araştırıyorlar. Çeşitli işlemler doğrultusunda adım adım kayıt yenileme işlemleri sonucunda adaylar süreci tamamlamış olacak ve işlemlerini bitirecekler. Aynı zamanda Açık Lise 2.dönem yani yeni dönem sınav tarihleri de belli oldu. Peki; AÖL kayıtları ne zaman yapılacak? Açık Lise yeni dönem sınav tarihleri burada!

AÖL KAYITLARI VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Haberimizin içeriğinden Açık Lise AÖL kayıt yenileme tarihlerine ulaşabilir, yeni dönem sınav tarihleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

İşte detaylar!