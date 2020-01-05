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ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ATA AÖF 2020 bütünleme sınavı ne zaman?

sınavları geçtiğimiz haftalarda yapılmıştı. Öğrenciler sınav için ter dökmüş, gerekli hazırlıklarını tamamlamıştı. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. 28-29 Aralık tarihlerinde yapılan final sınavının sonuçları merakla bekleniyor. Aynı zamanda soruların ve cevapların yayınlanıp yayınlanmadığını merak edenler de oluyor. Konuya yönelik araştırmalar sürerken heyecan ise giderek arttı. Bu bağlamda; ne zaman açıklanacak? ATA AÖF 2020 bütünleme sınavı ne zaman?

Giriş Tarihi: 5.1.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 5.1.2020 10:18
ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ATA AÖF 2020 bütünleme sınavı ne zaman?

ATA AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 16-17 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşen ara sınavın ardından 28-29 Aralık tarihlerinde final sınavı gerçekleşti. Sınavda ter döken adaylar sonuçların açıklanmasını merakla bekliyorlar. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları olarak bilinen ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Final sınavında istediği başarıyı elde edemeyen öğrencilerin gireceği ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizin içeriğinde olacaktır.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

Bütünleme Sınavları: 01- 02 Şubat 2020

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