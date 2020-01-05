ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ATA AÖF 2020 bütünleme sınavı ne zaman?

ATA AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 16-17 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşen ara sınavın ardından 28-29 Aralık tarihlerinde final sınavı gerçekleşti. Sınavda ter döken adaylar sonuçların açıklanmasını merakla bekliyorlar. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları olarak bilinen ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Final sınavında istediği başarıyı elde edemeyen öğrencilerin gireceği ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizin içeriğinde olacaktır.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

Bütünleme Sınavları: 01- 02 Şubat 2020