MEB 2020 takvimi: Okullar ne zaman kapanacak, 15 tatil ne zaman başlayacak? Ara tatil için geri sayım...

Öğrenci ve velilerin heyecanla beklediği ilk dönemin sona erip ikinci dönemin başlayacağı tarihler arasında verilen mola yani sömestr 15 tatil ne zaman sorusu internet üzerinden son zamanlarda en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. Öğrenci ve velilerin on beş günlük molaları için şimdiden plan yapmaya başlamasıyla MEB sömestr tarihini de yayınladığı takvimde duyurdu. Genellikle Ocak sonu Şubat başlarında yapılan ara ile ilgili olarak 15 tatil ne zaman sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Peki; Sömestr, Yarıyıl veya diğer adıyla 15 tatil ne zaman başlıyor, ne zaman sona eriyor? Okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylar…

15 TATİL İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Öğrenci ve velilerin son günlerde gündeminde olan konu ile ilgili araştırmaları devam ediyor. Hafta sonları ile birlikte toplam on altı gün süreceği bilinen 15 tatil ile ilgili başlangıç tarihi ve geri sayım sayacı haberimizin devamında…