Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > MEB 2020 takvimi: Okullar ne zaman kapanacak, 15 tatil ne zaman başlayacak? Ara tatil için geri sayım...

2020 takvimi: Okullar ne zaman kapanacak, ne zaman başlayacak? Ara tatil için geri sayım...

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin geri sayıma başladığı ne zaman sorusu ile ilgili olarak sorgulamalar tüm hızıyla devam ediyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk dönemin sona erip ikinci dönemin başlaması aralığında verilen sömestr molası her yıl öğrencilerin on beş gün boyunca dinlenmesini sağlıyor. Çoğu ailenin şimdiden plan yapmaya başladığı sömestr için eğitim yılının başlamasından önce belirlenen tarihleri paylaşmıştı. Peki, 15 tatil ne zaman, hangi tarihlerde başlayacak? Ne zaman sona erecek? 15 Tatil tarihi belli oldu mu? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 5.1.2020 10:44 Güncelleme Tarihi: 5.1.2020 10:45
MEB 2020 takvimi: Okullar ne zaman kapanacak, 15 tatil ne zaman başlayacak? Ara tatil için geri sayım...

Öğrenci ve velilerin heyecanla beklediği ilk dönemin sona erip ikinci dönemin başlayacağı tarihler arasında verilen mola yani sömestr ne zaman sorusu internet üzerinden son zamanlarda en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. Öğrenci ve velilerin on beş günlük molaları için şimdiden plan yapmaya başlamasıyla sömestr tarihini de yayınladığı takvimde duyurdu. Genellikle Ocak sonu Şubat başlarında yapılan ara ile ilgili olarak 15 tatil ne zaman sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Peki; Sömestr, Yarıyıl veya diğer adıyla 15 tatil ne zaman başlıyor, ne zaman sona eriyor? Okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylar…

15 TATİL İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Öğrenci ve velilerin son günlerde gündeminde olan konu ile ilgili araştırmaları devam ediyor. Hafta sonları ile birlikte toplam on altı gün süreceği bilinen 15 tatil ile ilgili başlangıç tarihi ve geri sayım sayacı haberimizin devamında…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
MEB 2020 takvimi: Okullar ne zaman kapanacak, 15 tatil ne zaman başlayacak? Ara tatil için geri sayım...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN