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sınav giriş yerleri 2020 belli oldu mu? İÜ nasıl, nereden alınır?

sınav giriş yerleri için heyecan dorukta! Eğitim hayatlarını Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde sürdüren öğrenciler, tarihlerindeki yıl sonu sınavları için çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da konusunda araştırmalarını gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda, '2020 İÜ AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı?' sorusunun yanıtı en çok sorgulananlar arasında öne çıkıyor. Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, 11-12 Ocak 2020 İÜ AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ve diğer birçok konu hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 6.1.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 09:54
AUZEF sınav giriş yerleri 2020 belli oldu mu? 11-12 Ocak İÜ AUZEF sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde eğitim öğretim hayatlarını sürdüren on binlerce öğrenci, 11-12 Ocak tarihlerinde yıl sonu bitirme (final) sınavlarında ter dökecek. Adaylar, son çalışmalarını sürdürürken bir yandan da İÜ AUZEF sınav giriş yerleri konusunda da araştırmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda, '2020 AUZEF sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Peki, AUZEF sınav giriş yerleri belli oldu mu?

AUZEF SINAV YERLERİ 2020 AÇIKLANDI MI?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından 11-12 Ocak 2020 AUZEF sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Sınav yerleri açıklanır açıklanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2020 AUZEF SINAV TARİHLERİ

  • AUZEF yarıyıl sonu bitirme sınavları 11 Ocak ve 12 Ocak tarihleri aralığında yapılacak.
  • Yarıyıl sonu telafi sınavları 15 Şubat ve 16 Şubat tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
  • Bahar dönemi vize sınavları 04 - 05 Temmuz 2020'de, bahar dönemi final sınavları 08 - 09 Ağustos 2020'de yapılacak.
  • AUZEF üç ders sınavı ise 5 Eylül 2020'de gerçekleştirilecek.

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AUZEF sınav giriş yerleri 2020 belli oldu mu? 11-12 Ocak İÜ AUZEF sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?
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