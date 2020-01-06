E Okul VBS öğrenci girişi ile sınav notları sorgula! E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı devamsızlık görüntüle

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yenilenen e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne ziyaretçi sayısı giderek artıyor. On binlerce öğrenci ve veli e Okul giriş ekranından yazılı, sözlü sınav sonucu, proje ödev notlarını, devamsızlık bilgisi sorgulama işlemlerini yapabiliyor. Okul döneminde olan öğrenciler için 1. dönem sözlü, yazılı sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama işlemleri en çok araştırılan konular olarak öne çıkıyor. Haberimizin detaylarından e-Okul giriş giriş ekranı hakkında tüm bilgilere ulaşabilir, sözlü ve yazılı sınav sonuçları Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) giriş ile sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz.

VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ E OKUL ÖĞRENİ VE VELİ GİRİŞİ!

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin devamsızlık bilgisi, yazılı sınav notları, ders içi sözlü notları, ders programı, nakil grubu ve eğitimlerinde hak ettikleri belgelerin kısacası eğitim hayatlarındaki tüm bilgi ve işlemleri içerisinde barındıran E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi kısaca VBS giriş ile öğrenci öğretmen ve velilerin işlemlerini kolayca gerçekleştirmeleri sağlanıyor.