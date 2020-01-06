Son dakika: Konya, Eskişehir ve Kütahya'da okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarımızda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bir günlüğüne idari izinli sayılacağı duyuruldu.

KÜTAHYA MERKEZDE SADECE TAŞIMA MERKEZİ OKULLAR TATİL

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada ise gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ile tipinin kesintisiz sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Merkez ilçe, Aslanapa ve Gediz ilçelerinde taşıma merkezi okullar; Şaphane, Hisarcık ve Çavdarhisar ilçelerinde tüm eğitim kurumları ile Emet ilçesindeki temel eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul) eğitime bir gün ara verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu iller arasında Konya'da yer alıyor. Hemen belirtelim ki Konya'nın tümünde değil ancak Derebucak ve Taşkent ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.

ESKİŞEHİR'DE EĞİTİME KAR ENGELİ



Eskişehir, bu sabah başlayan kar yağışıyla kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Bazı sürücüler, araçlarıyla yollarda kalırken, belediye ve Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Eskişehir Valiliği'nce yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği belirtilerek, "Bölgemizde görülen yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle, 06 Ocak 2020 Pazartesi günü, ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarımızda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Bu kapsamda, engelli ve hamile kamu personeli de bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır" denildi.