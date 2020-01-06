YÖKDİL başvuruları ne zaman başlıyor? YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar?

Yüksek lisans başta olmak üzere çeşitli amaçlarla yabancı dil puanına ihtiyacı olan adayları yakından ilgilendiren Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL başvuruları için sayılı günler kaldı. ÖSYM tarafından açıklanan ve sürece ilişkin tüm detayları belirten kılavuz adaylar için yol gösterici nitelikte olacak. Sınav ücreti ile beraber başvuruların nasıl ve nereden yapılacağına dair tüm detayların yayımlandığı YÖKDİL başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2019 YÖKDİL başvuruları ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK? 2020 YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

ÖSYM'nin açıkladığı YÖKDİL başvuru sürecine ilişkin tüm detayları haberimizin içeriğinden bulabilir, konu ve sürece ilişkin tüm bilgilere detaylı olarak ulaşabilirsiniz.