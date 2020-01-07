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(Sömestr) ne zaman? ? 2020 eğitim öğretim takvimi

ne zaman? sorusuna yönelik araştırmalar her geçen gün hız kesmeden artmaya devam ediyor. Ocak ayının içerisinde bulunduğumuz şu günlerde, okullarında sınavlarla uğraşan öğrenciler sömestr tatilini adeta iple çekiyor. Milyonlarca öğrenci ve veli 2020 eğitim öğretim takvimini araştırıyor. Öğrencilerin yanında veliler de tarihi hakkında bilgi edinerek yurt dışı ve yurt içi tatil planlarını ona göre şekillendiriyor. Bilindiği üzere 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılmıştı. MEB, 2019-2020 eğitim takvimini açıklayarak 15 tatil tarihine açıklık getirdi. Peki, başlayacak? ? Haberimizde Sömestr tatiline ve 2020 MEB eğitim öğretim takvimine ilişkin detayları bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.1.2020 11:39
15 tatil (Sömestr) ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? 2020 MEB eğitim öğretim takvimi

Yeni yılı geride bırakmamızla birlikte okulların sömestr tatiline gireceği tarih merak edilmeye başladı. '' ne zaman başlıyor'' sorusunun yanıtı ise cevabını buldu. Okullarda şimdiden karne heyecanı başladı. Öğrencilerle birlikte velilerde Sömestr tatilini fırsata çevirmek için yurt içi ve yurt dışı olası planlarını yapmaya çalışıyor. , resmi internet sitesinden yayımladığı takvim ile okulların kapanacağı tarihi açıklamıştı. Peki Peki 'in yayımlamış olduğu takvime göre 2020'de ? 15 tatil (Sömestr) ne zaman başlıyor? Haberimizde, 2020 MEB eğitim öğretim takvimine erişebilirsiniz.

15 TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN BAŞLIYOR? MEB DUYURDU!

2019-2020 eğitim öğretim yılında 15 tatil tarihi en çok merak edilenlerin başında yer alıyor. Yeni sistemde 15 tatil toplam on altı gün sürecek. Haberimizin devamından MEB takvimine ve 15 tatil sürecine dair merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

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15 tatil (Sömestr) ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? 2020 MEB eğitim öğretim takvimi
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