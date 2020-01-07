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sınav giriş belgesi açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim Fakültesi sınav giriş belgesi merakla bekleniyor. Güz dönemi dönem sonu sınavları 18-19 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. Buna istinaden sınava girecek adaylar sınav giriş yerlerini merak ediyor. Öğrenciler sınavla ilgili hazırlıklarına devam ederken öte yandan konu ile ilgili de sorgulama yapmaya devam ediyorlar. Sınava girmek için gerekli belgeler tamamlanırken konuya yönelik Anadolu Üniversitesi'nden herhangi bir açıklama geldi mi? belli oldu mu? açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 7.1.2020 10:07
AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

18-19 Ocak tarihlerinde güz dönemi final sınavları yapılacak olan sınav giriş yerleri merak ediliyor. Sınava az bir zaman kala öğrenciler sınav giriş belgelerinin açıklanmasını merakla bekliyorlar. Konuya yönelik araştırmalarına hız kazandıran adaylar aynı zamanda son hazırlıklarını da tamamlamak üzereler. Açıköğretim Fakültesi sınavları olarak bilinen açıklandı mı? ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

merak ediliyor. Sınava az bir zaman kala adaylar sorgulamalarına hız kazandırdı. Haberimizin içeriğinden konuya yönelik bilgilere ulaşabilirsiniz.

İşte detaylar...

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