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MSÜ sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılıyor? kılavuzu ile 2020 MSÜ başvuru sınav ücreti ödeme nasıl yapılır?

Büyük bir merakla beklenilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 7 Ocak tarihi itibari ile başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde geleceğin komutanları arasında yer alma hayaline sahip on binlerce aday, tarafından yayımlanan MSÜ başvuru kılavuzı ile konuya yönelik bilgi edinmeye çalışıyor. Bu doğrultuda, MSÜ başvuru sınav ücreti en çok merak edilen konulardan birisi olarak öne çıkıyor. Peki, 2020 MSÜ sınav ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılıyor? Haberimizden, MSÜ başvuru sınav ücreti ödemesinin nasıl ve nereden yapılacağına dair bilgi edinebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.1.2020 14:21
MSÜ sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılıyor? ÖSYM kılavuzu ile 2020 MSÜ başvuru sınav ücreti ödeme nasıl yapılır?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde komutan olabilme hayaline sahip on binlerce adayı doğrudan ilgilendiren, 2020 MSÜ sınav başvuruları tarafından kabul edilmeye başlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından başvuruların 7 Ocak itibari ile alınmaya başladığı duyurulurken yayımlanan kılavuz ile sınav ücreti başta olmak üzere birçok konu hakkında da bilgi paylaşıldı. Bu bağlamda, yanıtı en çok merak edilen konu olarak MSÜ başvuru sınav ücreti öne çıkıyor. Adaylar, ilgili kılavuzda belirtilen bankalar aracılığıyla ödemelerini tam ve eksiksiz olarak yatırmak zorunda. Aksi takdirde, sınava katılım sağlanamaz.

MSÜ SINAV ÜCRETİ NE KADAR VE HANGİ BANKAYA YATIRILIYOR?

Sizler için hazırladığımız haberimizden, ÖSYM kılavuzu ile 2020 MSÜ başvuru sınav ücreti ödeme işlemlerinin nasıl ve nereden yapılacağına yönelik bilgi edinebilirsiniz.

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MSÜ sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılıyor? ÖSYM kılavuzu ile 2020 MSÜ başvuru sınav ücreti ödeme nasıl yapılır?
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