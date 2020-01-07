MSÜ sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılıyor? ÖSYM kılavuzu ile 2020 MSÜ başvuru sınav ücreti ödeme nasıl yapılır?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde komutan olabilme hayaline sahip on binlerce adayı doğrudan ilgilendiren, 2020 MSÜ sınav başvuruları ÖSYM tarafından kabul edilmeye başlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından başvuruların 7 Ocak itibari ile alınmaya başladığı duyurulurken yayımlanan kılavuz ile sınav ücreti başta olmak üzere birçok konu hakkında da bilgi paylaşıldı. Bu bağlamda, yanıtı en çok merak edilen konu olarak MSÜ başvuru sınav ücreti öne çıkıyor. Adaylar, ilgili kılavuzda belirtilen bankalar aracılığıyla ödemelerini tam ve eksiksiz olarak yatırmak zorunda. Aksi takdirde, sınava katılım sağlanamaz.

MSÜ SINAV ÜCRETİ NE KADAR VE HANGİ BANKAYA YATIRILIYOR?

Sizler için hazırladığımız haberimizden, ÖSYM kılavuzu ile 2020 MSÜ başvuru sınav ücreti ödeme işlemlerinin nasıl ve nereden yapılacağına yönelik bilgi edinebilirsiniz.