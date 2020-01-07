ÖSYM 2020 sınav takvimi! LGS, YKS, MSÜ, DGS, YÖKDİL, YDS, TUS, ALES ve KPSS başvuru tarihleri ne zaman?

Geçtiğimiz günlerde aylarda yapılan açıklama ile 2020 ÖSYM sınav takvimi resmen yayımlanmıştı. Bilindiği üzere, Kaymakamlık, LGS, YKS, KPSS, eKPSS, DGS, ALES, TUS, MSÜ ve YÖKDİL sınav ve başvuru tarihleri belirlenen takvimde yer alıyor. Öğrenciler ve adaylar da buna uygun çalışma tempolarına yön veriyor. En çok katılımın olduğu sınavlar ise üniversite sınavı YKS ve KPSS olarak öne çıkıyor. YKS ile milyonlarca öğrenci yüksek öğretim kurumlarına yerleşirken KPSS ile kamu personeli kapsamında devlet kurum ve kuruluşlarına alım yapılıyor.

KPSS SINAVI 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamada, ilgili tarihlere yönelik detaylar paylaşılırken; Kamu Personeli Seçme sınavı kapsamında ortaöğretim, önlisans ve lisans oturumları ile ÖABT sınav ve başvuru tarihleri aktarıldı. Peki, 2020 KPSS ne zaman yapılacak?

ÖSYM SINAV TAKVİMİ!

Sizler için hazırladığımız haberimizin ilerleyen sayfalarından ÖSYM sınav takvimi ve başvuru tarihleri hakkında bilgi edinebilir; merak ettiğiniz bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz