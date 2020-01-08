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ne zaman açıklanacak? sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Fakültesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 28- 29 Aralık tarihinde Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları yurt geneli yapılmıştı. Sınavlara katılım gösteren binlerce aday, 'ATA sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını sorguluyor. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, sonuçlarını OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) ekranı üzerinden görüntüleyebilecek. Konuyla ilgili olarak kurumun resmi internet sitesi üzerinden de açıklama yapıldı. Peki, 28- 29 Aralık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 8.1.2020 11:03
ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı!

için geri sayım sürüyor. Adaylar, 28- 29 Aralık tarihlerindeki güz dönemi final oturumlarına girmelerinin ardından ' ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtı hakkında araştırmalara başladı. Bilindiği üzere soru ve cevaplar yayınlanmıştı. Şimdi ise gözler Fakültesi final sınav sonuçlarına çevrildi. Sınav sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'den görüntülenebilecek. Peki ATA sonuçları ne zaman açıklanacak? Haberimizde, sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm merak edilenler yer alıyor.

ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28- 29 Aralık tarihlerinde yurt genelinde çeşitli merkezlerde Atatürk Üniversitesi tarafından düzenlenen ATA AÖF final sonuçlarının açıklanma tarihi ve merak edilenlere ilişkin tüm detayları öğrenebilirsiniz.

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ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı!
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