AUZEF sınav giriş yerleri 2020 açıklandı! İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?

Bu hafta sonu gerçekleşecek olan 2020 İÜ AUZEF sınav giriş belgeleri açıklandı. Eğitim hayatlarını İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi aracılığıyla sürdüren adayların yakından takip ettiği sınav yerleri kurumun resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. İşte, AUZEF sınav giriş yerleri hakkında merak edilen detaylar...

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2020 SORGULAMA

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından güz dönemi final sınavı yerleri adayların erişimine açıldı.

Sınava katılım gösterecek bireylerin, güz dönemi AUZEF sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama işlemleri için izlemesi gereken adımlar şu şekilde;