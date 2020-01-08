AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı! 2020 İÜ AUZEF sınav giriş belgesi hızlı sorgulama ekranı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde eğitim öğretim hayatlarını sürdüren on binlerce öğrenci, 11-12 Ocak tarihlerinde yıl sonu bitirme (final) sınavlarında ter dökecek. Adaylar, son çalışmalarını sürdürürken bir yandan da İÜ AUZEF sınav giriş yerleri konusunda da araştırmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda, '2020 AUZEF sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Peki, AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı.

AUZEF SINAV YERLERİ 2020 AÇIKLANDI!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından 11-12 Ocak 2020 AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2020 AUZEF SINAV TARİHLERİ

AUZEF yarıyıl sonu bitirme sınavları 11 Ocak ve 12 Ocak tarihleri aralığında yapılacak.

Yarıyıl sonu telafi sınavları 15 Şubat ve 16 Şubat tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Bahar dönemi vize sınavları 04 - 05 Temmuz 2020'de, bahar dönemi final sınavları 08 - 09 Ağustos 2020'de yapılacak.

AUZEF üç ders sınavı ise 5 Eylül 2020'de gerçekleştirilecek.