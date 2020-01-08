MEB resmi açıklama! 15 Tatil tarihi belli oldu! 2020 Sömestr tatili ne zaman?

Yeni yılı geride bırakmamızla birlikte okulların sömestr tatiline gireceği tarih merak edilmeye başladı. ''15 tatil ne zaman başlıyor'' sorusunun yanıtı ise cevabını buldu. Okullarda şimdiden karne heyecanı başladı. Öğrencilerle birlikte velilerde Sömestr tatilini fırsata çevirmek için yurt içi ve yurt dışı olası planlarını yapmaya çalışıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, resmi internet sitesinden yayımladığı takvim ile okulların kapanacağı tarihi açıklamıştı. Peki Peki MEB'in yayımlamış olduğu takvime göre 2020'de okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil (Sömestr) ne zaman başlıyor? Haberimizde, 2020 MEB eğitim öğretim takvimine erişebilirsiniz.

15 TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN BAŞLIYOR? MEB DUYURDU!

2019-2020 eğitim öğretim yılında 15 tatil tarihi en çok merak edilenlerin başında yer alıyor. Yeni sistemde 15 tatil toplam on altı gün sürecek. Haberimizin devamından MEB takvimine ve 15 tatil sürecine dair merak edilenlere ulaşabilirsiniz.