ATA AÖF sınav sonuçları 2020 açıklandı! Atatürk Üniversitesi OBS ekranı ile ATA AÖF final sınav sonuçları sorgulama

Atatürk Üniversitesi bünyesindeki Açıköğretim Fakültesi göz dönemi final sınavları 28-29 Aralık tarihlerinde on binlerce adayın katılımı ile gerçekleşti. Öğrenciler, zorlu sınav soruları karşısında ter dökerken şimdi ise ATA AÖF sınav sonuçları için gelişmeleri yakından takip ediyordu. Geçtiğimiz günlerde ATA AÖF OBS sayfası üzerinden final soru ve cevaplarının açıklanması neticesinde adaylar, puanlarına yönelik ön hesaplama yapabilirken kesin sonucun açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyordu.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI 2020 AÇIKLANDI!

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklama neticesinde, ATA AÖF final sınavı sonuçları ve sorgulama sayfası 8 Ocak 2020 Çarşamba günü itibari ile erişime açıldı. Haberimizden, ATA AÖF sınav sonuçları ve sorgulama hakkındaki bilgilere ulaşabilirsiniz.