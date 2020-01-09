Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > ATA AÖF sınav sonuçları 2020 açıklandı! Atatürk Üniversitesi OBS ekranı ile ATA AÖF final sınav sonuçları sorgulama

ATA sınav sonuçları 2020 açıklandı! OBS ekranı ile ATA AÖF final sınav sonuçları sorgulama

Eğitim hayatlarını Açıköğretim Fakültesi aracılığıyla sürdüren on binlerce öğrenciyi ilgilendiren ATA sınav sonuçları açıklandı. Bilindiği üzere, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 28-29 Aralık tarihlerinde binlerce adayın katılımı ile gerçekleşmişti. Böylelikle, öğrencilerin cevabını aradığı 'ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu yanıtını bulmuş oldu. Peki, Atatürk Üniversitesi OBS sayfası üzerinden ATA AÖF sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İşte, 2020 ATA AÖF sınav sonuçları ve sorgulama sayfası...

Giriş Tarihi: 9.1.2020 13:52
ATA AÖF sınav sonuçları 2020 açıklandı! Atatürk Üniversitesi OBS ekranı ile ATA AÖF final sınav sonuçları sorgulama

bünyesindeki Açıköğretim Fakültesi göz dönemi final sınavları 28-29 Aralık tarihlerinde on binlerce adayın katılımı ile gerçekleşti. Öğrenciler, zorlu sınav soruları karşısında ter dökerken şimdi ise ATA sınav sonuçları için gelişmeleri yakından takip ediyordu. Geçtiğimiz günlerde ATA AÖF OBS sayfası üzerinden final soru ve cevaplarının açıklanması neticesinde adaylar, puanlarına yönelik ön hesaplama yapabilirken kesin sonucun açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyordu.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI 2020 AÇIKLANDI!

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklama neticesinde, ATA AÖF final sınavı sonuçları ve sorgulama sayfası 8 Ocak 2020 Çarşamba günü itibari ile erişime açıldı. Haberimizden, ATA AÖF sınav sonuçları ve sorgulama hakkındaki bilgilere ulaşabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ATA AÖF sınav sonuçları 2020 açıklandı! Atatürk Üniversitesi OBS ekranı ile ATA AÖF final sınav sonuçları sorgulama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN